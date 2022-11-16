Интересное 16 ноября 2022, 18:28 Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами пройдет во Внуково

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроют во Внуково. Здание будет располагаться на улице Изваринская. Такой информацией поделился глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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На данный момент строительство здания завершилось на 50%. Его планируют сдать во II квартале 2023 года. Сейчас специалисты установили монолитные конструкции, стены и перегородки. Сейчас они занимаются строительством кровли и фасада. В ближайшее время пройдет установка большой чаши бассейна, размер которой составит 25×16 метров. Размер второго бассейна будет 10×6 метров.