Интересное 19 ноября 2022, 00:00 Открытие двух древних галактик поможет раскрыть их роль в химической эволюции мироздания Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки двух, предположительно, самых древних галактик NASA

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Телескоп «Джеймс Уэбб» получил снимки и изучил спектр двух древних галактик. На изображениях мы видим их практически в момент зарождения — в том состоянии, в котором они находились примерно через 360 и 450 миллионов лет после Большого Взрыва. Об этом сообщил журнал AJL.

По последним данным ученых, первые галактики появились во Вселенной примерно через 300-400 миллионов лет после Большого Взрыва. Именно столько времени нужно было, чтобы материя успела остыть до температур, при которых могут формироваться холодные облака из газа. Именно внутри таких облаков зарождаются звезды.

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Новые древние галактики назвали GLASS-z12 и GLASS-z10. Первая из них удалена от Земли на 13,4 млрд световых лет, а вторая — на 13,3 млрд световых лет. Своими размерами объекты оказались похожи на другие древнейшие скопления звезд, но было одно отличие. Специалисты заметили, что их яркость оказалась значительно выше.

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Астрономы продолжат наблюдать за этими галактиками. Изучение их спектров поможет им раскрыть причину аномально высокой яркости этих объектов, а также понять, какие звезды жили в них. Эти сведения крайне важны для представления того, как Вселенная становилась прозрачной для электромагнитных волн и как она насыщалась тяжелыми элементами.

Ранее телескоп Уэбба снял другие уникальные кадры — зарождение новой звезды. Небесное тело под названием L1527 находится в Молекулярном облаке Тельца. Ее возраст всего 100 тысяч лет.