Интересное 01 февраля 2023, 02:34 Открытая в марте прошлого года комета приблизилась к Земле Московский планетарий: комета пролетит 1 февраля в 42 миллионах километров от Земли Pixabay

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Комету C/2022 E3 (ZTF) открыли в марте 2022 года. В среду, 1 февраля, она пройдет всего в 42 миллионах километров от Земли, сообщил Московский планетарий.

«Совершая свое путешествие по внутренней области Солнечной системы, 12 января комета 2022 E3 достигла ближайшей к Солнцу точки, а на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля всего лишь в 42 миллионах километрах», — говорится в сообщении.

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Согласно наблюдениям астрономов, блеск космического объекта может достигнуть +5 — +4 звездной величины. А вот длина газового хвоста будет размером с «ковш» Большой медведицы. Россияне смогут увидеть комету при условии отсутствия городской засветки и при подходящей погоде.

В планетарии также уточнили, что путь кометы на ночном небе будет проходить между «ковшом» Большой медведицы и Полярной звездой.

Научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин назвал комету C/2022 E3 редким явлением. Космический объект можно будет наблюдать до 5 февраля, если на небе не будет облаков.