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    24 ноября 2021, 00:08

    Детскую поликлинику откроют в Новом Уренгое

    Детскую поликлинику после ремонта откроют в южной части Нового Уренгоя

    Арина Бобкова

    В южной части Нового Уренгоя откроют детскую поликлинику после ремонта. Открытие состоится 25 ноября. Об этом сообщил «Север-Пресс».

    Ремонт продолжался на протяжении девяти месяцев. Рабочие расписали стены узорами и цветами, чтобы маленькие пациенты не боялись процедур. Кроме того, были утеплены и обновлены наружные стены здания.

    Также провели модернизацию вентиляционной системы. 25 ноября клиника уже примет первых пациентов. Остальные службы детской поликлиники приступят к работе 29 ноября.