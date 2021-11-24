Детскую поликлинику откроют в Новом Уренгое

В южной части Нового Уренгоя откроют детскую поликлинику после ремонта. Открытие состоится 25 ноября. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Ремонт продолжался на протяжении девяти месяцев. Рабочие расписали стены узорами и цветами, чтобы маленькие пациенты не боялись процедур. Кроме того, были утеплены и обновлены наружные стены здания.

Также провели модернизацию вентиляционной системы. 25 ноября клиника уже примет первых пациентов. Остальные службы детской поликлиники приступят к работе 29 ноября.