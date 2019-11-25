Отец поддержал право дочери на откровенные фото и стал звездой Сети

В начале ноября 19-летняя Тара Рейли опубликовала в Instagram снимки в одних трусиках, на которых она прикрывает грудь рукой и смайликами. Фото она подписала фразой «Чувствую себя уверенно в последнее время».

Эти фотографии один из родственников Тары прислал ее отцу. Вероятно, он ждал от папаши иной реакции. Но отец юной инстаграм-модели сфотографировался в похожей позе в трусах и написал: «Даже не знаю, где она [Тара] этому научилась».

Выходка отца Таре показалась забавной, и она опубликовала фото в Twitter. Твит с фотографиями отца и дочери набрал почти 280 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Девушка отметила, что каждый имеет право делать то, что ему хочется, без осуждения с чьей-либо стороны. В следующие несколько дней она опубликовала еще несколько смелых кадров.