23 января 2020, 15:20
Осужденная израильтянка прокомментировала встречу Путина с ее матерью
Наама Иссахар, осужденная за контрабанду наркотиков, видела выпуск новостей, в котором рассказывали о встрече Владимира Путина с ее мамой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил RT.
«Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап еще вчера, а теперь жду», — рассказала девушка.
Также она поделилась, что больше всего хочет увидеться с мамой и выпить кофе, а еще поздравить сестру с прошедшим днем рождения.
Иссахар шутит, что после освобождения, «возможно, будет работать переводчиком с русского языка».
В СИЗО официальных документов об обжаловании приговора еще нет.