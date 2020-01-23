    23 января 2020, 15:20

    Осужденная израильтянка прокомментировала встречу Путина с ее матерью

    Дарья Морозова

    Наама Иссахар, осужденная за контрабанду наркотиков, видела выпуск новостей, в котором рассказывали о встрече Владимира Путина с ее мамой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил RT.

    «Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап еще вчера, а теперь жду», — рассказала девушка.

    Также она поделилась, что больше всего хочет увидеться с мамой и выпить кофе, а еще поздравить сестру с прошедшим днем рождения.

    Иссахар шутит, что после освобождения, «возможно, будет работать переводчиком с русского языка».

    В СИЗО официальных документов об обжаловании приговора еще нет.