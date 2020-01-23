Осужденная израильтянка прокомментировала встречу Путина с ее матерью

«Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап еще вчера, а теперь жду», — рассказала девушка.

Также она поделилась, что больше всего хочет увидеться с мамой и выпить кофе, а еще поздравить сестру с прошедшим днем рождения.

Иссахар шутит, что после освобождения, «возможно, будет работать переводчиком с русского языка».

В СИЗО официальных документов об обжаловании приговора еще нет.