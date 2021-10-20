Острый недостаток IT-специалистов возник на российском рынке труда

Значительный дефицит кадров возник в сфере информационных технологий. Организации нуждаются в примерно двух миллионах сотрудников. Таким мнением поделился исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, передала «Говорит Москва».

«Несмотря на успехи импортозамещения последних двух-трех лет, к сожалению, зависимость от зарубежных производителей программных продуктов все еще высока. Это отражается и на „железе“, и на „софте“», — отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что в последнее время возникает все больше проектов по импортозамещению. Из-за этого возникает проблема кадров, сотрудников просто не хватает.