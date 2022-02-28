Остатки деревянного ящика мозаичного мастера нашли в Италии

Старинный деревянный сундук, который принадлежал мозаичному мастеру, обнаружили в городе Помпеи в Италии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Planet Today.

Город был уничтожен извержением вулкана в 79 году нашей эры. Как рассказали археологи, внутри ящика находились фрагменты плитки желтого мрамора и элементы зеленого змеевидного порфира. Эти вещества доставили в Помпеи из Нумидии и с полуострова Пелопоннес. Сундук находился в разрушенной вилле, которая располагалась рядом с городскими воротами.