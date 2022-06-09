Останки красноармейцев обнаружили в районе поселка Дятлово в Ленобласти

Останки бойцов Красной Армии обнаружили на высоте Безымянной, юго-восточнее поселка Дятлово Выборгского района Ленобласти. Раскопками занимался отряда «Терра». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «Поисковый отряд ТЕРРА» в социальной сети «ВКонтакте».

Работы проводили в рамках проекта «Земля Героев». Поисковикам удалось найти пять тел. Все бойцы скончались в период Советско-Финской войны.

«Лишь несколько лет назад братская могила была обнаружена поисковиками, и только в этом году она поставлена на государственный учет — при этом в архивах выявлены именные списки погибших воинов», — рассказали организаторы.