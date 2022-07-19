Останки четверых солдат Великой Отечественной войны обнаружили под Выборгом

Захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе поселка Лейпясуо. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

На тела наткнулись члены отряда «Советский патриот» в ходе раскопок в лесном массиве. Помимо костей, они обнаружили элементы обмундирования и гильзы. Сотрудники полиции организовали проверку в связи со случившемся.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.