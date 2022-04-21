Особый противопожарный режим ввели в трех муниципальных округах Приморского края

В пределах Уссурийского городского округа, Фокино и Михайловского района Приморья с 20 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующие распоряжения подписали главы муниципальных округов. В муниципалитетах вводятся запреты на посещение лесов, разведение костров, проведение огнеопасных работ.

Как пишет zr.media со ссылкой на сведения Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, данные ограничения начнут действовать в указанных округах согласно рекомендации краевого Правительства на фоне повышенного риска пожарной опасности в весеннее время.

В министерстве уточнили, что помимо ограничений на нахождение в лесных массивах, разведение костров, сжигание мусора и организацию любых пожароопасных работ, в муниципалитетах планируется вести очистку территорий жилых зон от горючих предметов и легковоспламеняющегося мусора, а также создание в населенных пунктах, граничащих с лесными территориями, запаса воды для борьбы с пожарами и восстановление противопожарных минерализованных полос.

Наиболее частой причиной возникновения лесных пожаров считается человеческий фактор, включая и нарушение правил пожарной безопасности. В регионе с начала 2022 года пожарные службы потушили природные пожары на площади свыше 36,5 тысячи гектаров. Размер такой территории превосходит по площади административный центр Приморья — Владивосток.