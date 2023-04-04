Интересное 04 апреля 2023, 18:44 Особый противопожарный режим установили в Хабаровске

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В Хабаровске ввели особый противопожарный режим. Поводом послужила сухая и ветреная погоды. Об этом сообщил ОТР.

Жителей региона предупредили о том, что разводить открытый огонь категорически запрещено. Особенно опасно делать это в пригородных лесах. Нельзя также сжигать мусор на придомовых территориях.

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В прошедшие выходные в регионе произошло 14 пожаров. Большую часть из них спровоцировали люди. Некоторые пожары начались из-за непотушенных окурков.