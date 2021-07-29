Особняк начала XX века продадут в Тюмени за 17 млн рублей

Особняк Селиверстова-Брандта продадут в Тюмени за 17 миллионов рублей. Возраст постройки составляет более 100 лет. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на департамент имущественных отношений Тюменской области.

Дом принадлежал купцам Стефану Селиверстову и Лейбе Брандт. Его соорудили в 1905 году. «Принимаются заявки на участие в конкурсе по продаже векового особняка на улице Комсомольской, 6. Начальная цена лота — 17,3 миллиона рублей», — заявили в ведомстве. Ранее власти уже пытались продать здание за 20 миллионов рублей, однако попытка не увенчалась успехом. Заявки на приобретение здания принимаются до 6 августа.