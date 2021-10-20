Особняк Демидова в Петербурге реконструируют

Особняка П. Н. Демидова, расположенный на Большой Морской улице, 43 в Санкт-Петербурге, отреставрируют. На данный момент здание уже закрыто для посетителей. Работами займется Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Северо-Западному федеральному округу, передал «Петербургский дневник».

«Комитет уже выдал учреждению задание на разработку проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных работ на здании», — заявили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

На данный момент чаши фонтанов скрыли с помощью деревянных конструкций. Они помогут избежать разрушения сооружений.