Интересное 20 июля 2023, 18:48 Особенные дети из Нижегородской области научились бороться со страхами, создавая мультики

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Фестиваль мультсказок «Волшебники города Н» начался в Нижнем Новгороде 1 мая. В рамках мероприятия дети с особенностями создают пластилиновые мультики и таким образом учатся бороться со своими страхами и переживаниями. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Создателями идеи такого фестиваля стали художница, психолог-педагог Наталья Богданова и художница, логопед, специалист по анимации Татьяна Загрядская. Проект стал лидером конкурса инициатив «Свети». Городская администрация выделила финансирование на его поддержку.

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Фестиваль нацелен помогать детям с расстройством аутического спектра, онкологией, нарушением слуха, задержкой развития или тем, кто остался без попечения родителей.

«Мы взяли детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы показать, как пластилиновая мультипликация помогает раскрыть таланты ребенка в творчестве и дает ему уверенность, что художник живет в каждом», — рассказала Богданова.