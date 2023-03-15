Интересное 15 марта 2023, 15:56 Основатель SuperJob Захаров высказался о выдаче вида на жительство для IT-специалистов Основатель SuperJob Захаров: выдача вида на жительство для IT-шников не будет эффективна

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МВД России упростило процедуру получения вида на жительство для IT-специалистов из других стран. Однако, по мнению основателя портала по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, данная мера не принесет должного эффекта. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что в России присутствует серьезный дефицит таких сотрудников. Однако выдача вида на жительство не привлечет должного числа представителей IT-сферы. Несмотря на это, подобную меру Захаров назвал замечательной и подчеркнул, что такой подход должен касаться не только IT.

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«Эта инициатива позволит привлечь двух-трех человек, может быть даже восемь, но мы-то теряем десятки тысяч», — подчеркнул он.

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