Интересное 20 июня 2023, 17:20 Основатель LiveInternet рассказал, в каком случае браузер «Луна» приобретет популярность Основатель LiveInternet заявил, что браузер «Луна» не сможет конкурировать с аналогами

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Браузер «Луна» сможет обрести популярность только в том случае, если людей будут заставлять его устанавливать. Таким мнением поделился председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Об этом сообщило ИА НСН.

По его словам, если бы созданием браузера занимались Яндекс или Mail.ru, то у него были бы шансы стать востребованным. В противном случае он не сможет выдержать конкуренции.

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«Единственная история, которая могла бы как-то быть — это если всех чиновников в приказном порядке заставят поставить этот браузер», — рассказал специалист.