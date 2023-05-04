Интересное 04 мая 2023, 16:19 Основатель LiveInternet Клименко рассказал, как пострадали производители контента от ИИ Основатель LiveInternet Клименко заявил, что ИИ отнял работу у производителей контента

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Из-за развития искусственного интеллекта представители некоторых профессий стали менее востребованными. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал, по кому нейросети ударили сильнее всего. Об этом сообщило ИА НСН.

«Еще за год до ChatGPT огромный пласт контента, который мы с вами читали, уже был создан роботами. Мы уже читаем много того, что пишут роботы», — рассказал специалист.

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Клименко подчеркнул, что ИИ уже может заменить дизайнеров, бильд-редакторов, рерайтеров и фотографов. Однако сейчас появляется новая профессия по составлению запросов для ChatGPT.