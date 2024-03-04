Интересное 04 марта 2024, 14:25 Основатель бренда украшений Шульженко рассказала о возвращении в моду жемчуга и широких браслетов

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Основатель авторского бренда украшений Анастасия Шульженко рассказала, что сейчас во всем мире наблюдаются тенденции в сторону ретро, женственности. Женщины все более интересуются штучными и необычными изделиями с авторским взглядом, передала «Вечерняя Москва».

Жемчуг, ранее считавшийся украшением для дам постарше, вернул себе место в ювелирных гардеробах модниц всех возрастов.

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«И что особенно радует — на показах сегодня много моделей в брошах. Новое — это всегда хорошо забытое старое», — сказала эксперт.

Одним из главных трендов сезона становятся широкие браслеты-манжеты. Их можно носить прямо поверх одежды с длинным рукавом, а летом добавлять браслеты-манжеты в образы с платьями без рукавов, сообщила Шульженко.