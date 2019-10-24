Осьминог попытался украсть у ныряльщика видеокамеру

Аквалангист выложил камеру для съемки молодого осьминога. Но вскоре этот моллюск двинулся в сторону техники и отнял ее. Ныряльщик предпринял несколько попыток, чтобы вернуть себе свою вещь. Однако осьминог тянул камеру на себя со всей силой, рассказал француз.

Подписчики пловца отреагировали на драку на морском дне.

Осьминог забрался в рот аквалангисту на Гавайях. Видео Подробнее

«Возможно, осьминог захотел стать бьюти-блогером», — предположили в Сети.

Морской житель якобы как раз думал, как раскрутиться, а тут сверху буквально прилетел «подарок» в виде камеры go pro.