Осьминог попытался украсть у ныряльщика видеокамеру
Французский ныряльщик хотел заснять на камеру юного осьминога. Но тот его опередил и сам начал снимать все происходящее вокруг. Об этом сообщил «Царьград».
Аквалангист выложил камеру для съемки молодого осьминога. Но вскоре этот моллюск двинулся в сторону техники и отнял ее. Ныряльщик предпринял несколько попыток, чтобы вернуть себе свою вещь. Однако осьминог тянул камеру на себя со всей силой, рассказал француз.
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«Возможно, осьминог захотел стать бьюти-блогером», — предположили в Сети.
Морской житель якобы как раз думал, как раскрутиться, а тут сверху буквально прилетел «подарок» в виде камеры go pro.