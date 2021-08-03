Специалисты назвали распространенные ошибки в уходе за томатами

К концу лета садоводы начинают собирать урожай томатов. Однако иногда плоды не созревают до конца и остаются зелеными. Обычно плоды не созревают вовремя из-за переизбытка удобрений в почве. О том, как побороть эту проблему, рассказало Утро.ру.

Специалисты отметили, что важно правильно ухаживать за томатами в период созревания. Обычно медленный рост связан с переизбытком калия. Важно не переборщить с таким видом подкормки. Переизбыток калия приводит к тому, что плоды становятся невкусными и жесткими. В таком случае необходимо прекратить подкормку с содержанием калия.