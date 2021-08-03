Осенний праздник фонтанов в «Петергофе» отменили из-за COVID-19

Осенний праздник фонтанов в «Петергофе» отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на сайт учреждения.

«Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника. Фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме до 17 октября 2021 года включительно», — отметили в пресс-службе.

Обычно мероприятие проходит в сентябре. Оно является самым востребованным среди туристов, посещающих Санкт-Петербург.