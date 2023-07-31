Интересное 31 июля 2023, 22:28 Oscar Acoustics: шум в офисе скажется на производительности компании

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Шум на рабочем месте может нарушать концентрацию внимания у сотрудников и ухудшать их производительность. К такому выводу пришла британская компания по архитектурным акустическим покрытиям Oscar Acoustics в рамках своего исследования. Об этом сообщил «Ридус».

Порядка 81% сотрудников заявили, что воздействие шума мешает сосредоточиться. Из-за этого снижается их эффективность труда.

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Порядка 74% отметили, что дома работают намного продуктивнее, чем в офисе.