Интересное 29 ноября 2022, 19:06 Оружейный эксперт Союстов рассказал о достоинствах пистолета Лебедева для МВД

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Сотрудники МВД и Росгвардии начали получать в свое распоряжение пистолеты Лебедева вместо устаревших пистолетов Макарова. Военный историк и оружейный эксперт Андрей Союстов рассказал о преимуществе нового вооружения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, новые модели обладают более удобным боеприпасом. Кроме того, у пистолета Лебедева в магазин помещается больше патронов. Союстов подчеркнул, что новая модель удобнее для использования.

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«Пистолет по своей идеологии намного современнее и имеет много отсылок к спортивному стрелковому оружию, что в данном случае сплошной плюс», — отметил эксперт.

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