Интересное 18 августа 2023, 15:20 Ортопед Никитина посоветовала выбирать мягкие кроссовки для бега на улице

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Выбирая кроссовки, важно ориентироваться на предназначение обуви, так как для каждого вида бега подходят разные модели. Такой информацией поделилась врач-ортопед Наталия Никитина. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В той, что предназначена для беговых дорожек и бега по стадиону, будет неудобно, даже травмоопасно бегать на проселочной дороге, по грунтовке или в лесу», — пояснили специалист.

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Для бега в городских условиях она посоветовала выбирать мягкие кроссовки на тонкой подошве, но с жесткой фиксацией вокруг голеностопа. С помощью такой обуви получится избежать растяжений.

Любителям вечерних пробежек не стоит вкладывать большие деньги в профессиональные кроссовки, написали «Дни.ру».