Интересное 26 апреля 2023, 18:18 Орнитологический тур впервые проведут в Бурятии

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В Бурятии организовали первый орнитологический тур. Об этом сообщил ОТР.

Принять участие в туре решили около 70 человек. Среди них — школьники и студенты. Он будет проходить на территории боргойского заповедника.

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Известно, что эта местность считается крупнейшим местом отдыха птиц в Евразии. Каждые сутки там останавливаются несколько тысяч пернатых, в том числе гусь-сухонос, морянка, белоглазый нырок. Миграционная активность птиц продолжится до начала мая.