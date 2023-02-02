Интересное 02 февраля 2023, 23:35 Орнитолог Мишин рассказал, стоит ли подкармливать хищных птиц зимой Орнитолог Мишин посоветовал не кормить зимой хищных птиц

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Не стоит пытаться кормить хищных птиц зимой, так как они способны самостоятельно добыть себе пропитание. Таким мнением поделился орнитолог Вадим Мишин, сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что хищные птицы не будут есть еду, которую подготовил для них человек. В инстинктах таких животных заложена охота на других живых существ, написали «Аргументы и факты».

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«Потому что они на живых охотятся. Перепелятник может охотиться на других птиц. Как говорится, это природа. Не будет хищника, будут заболевания», — пояснил специалист.