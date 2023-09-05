Интересное 05 сентября 2023, 15:33 Орнитолог Мишин: голубей и других городских птиц нельзя кормить плесневелым хлебом

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Испортившиеся продукты и плесневелый хлеб станут ядом для голубей и других городских птиц. Об этом сообщил орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, многим людям жалко выбрасывать пропавший хлеб, они решают скормить его птицам. Делать это категорически нельзя, подобная пища станет отравой для голубей.

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Мишин отметил, что для подкормки птиц самым безопасным вариантом является геркулес.