Музыкальный проект организуют в Ноябрьске

Музыкальный проект «Дорогами поколений» состоится в Региональном центре патриотического воспитания в Ноябрьске с 19 по 23 октября. В проекте примут участие 85 исполнителей с Ямала, Москвы, из Сургута, Тюмени и Ишима. Об этом сообщила «Север-Пресс».

В проекте примут участие певцы возрастом от 14 до 35 лет. В ходе мероприятия состоятся мастер-классы от членов жюри, творческие батлы с участием почетных гостей, конкурсантов, членов жюри. 22 октября организаторы проекта назовут имена обладателей Гран-при, лауреатов степеней и дипломантов.