24 мая 2022, 13:43
Организаторы Московской недели моды приняли около 900 тысяч заявок
Организаторы первой Московской недели моды приняли 874 тысяч заявок. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Заявки на мероприятие отправили дизайнеры и бренды одежды из 79 городов России. На данный момент экспертный совет мероприятия занимается отбором заявок. Итовый список планируют огласить в июне. Кроме того, сейчас обсуждают площадку для проведения недели моды. Центральной локацией станет парк «Зарядье».
«Две трети заявок пришли из столицы, остальные — из других регионов России», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.