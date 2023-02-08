Интересное 08 февраля 2023, 16:25 Организатор свадеб Афанасьева рассказала, как сделать идеальное предложение руки и сердца Организатор свадеб Афанасьева посоветовала уделять внимание деталям во время предложения

Читать 360tv в

Чтобы предложение руки и сердца была идеальным и запомнилось надолго, стоит уделять внимание деталям и сохранять тайну до момента предложения. Такой информацией поделилась глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева. Об этом сообщила газета «Известия».

Эксперт пояснила, что перед предложением важно не перепутать обручальное и помолвочное кольца и выбрать то, которое придется по вкусу избраннице. Место стоит выбрать с подходящей атмосферой. Можно украсить пространство цветами и свечами, включить музыку, написал RT.

Реклама

Слова предложения стоит написать на баннере или выложить на песке. Также Афанасьева посоветовала пригласить фотографа или видеографа, чтобы запечатлеть праздничный момент.

Реклама