29 февраля 2020, 03:01
Орешник зацвел в Москве на 2 месяца раньше из-за аномальной погоды
В Москве на территориях «Кузьминки-Люблино» на два месяца раньше срока зацвел лесной орех. Причиной этому стала аномально теплая погода, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По словам специалистов, лесной орех открывает сезон цветения в средней полосе Европейской части России.
«Так что зацветание орешника в конце февраля свидетельствует о раннем наступлении весны. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения — ольха, ива, осина и другие виды тополя» — процитировал ответ экспертов сайт «Русская планета».