Орешник зацвел в Москве на 2 месяца раньше из-за аномальной погоды

По словам специалистов, лесной орех открывает сезон цветения в средней полосе Европейской части России.

«Так что зацветание орешника в конце февраля свидетельствует о раннем наступлении весны. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения — ольха, ива, осина и другие виды тополя» — процитировал ответ экспертов сайт «Русская планета».