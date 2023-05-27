27 мая 2023, 19:08
Орангутанг Алиса стала звездой столичного зоопарка
Московский зоопарк показал, как развлекается орангутанг Алиса
Сотрудники Московского зоопарка показали быт суматранского орангутанга по кличке Алиса. Короткое видео о жизни животного, опубликованное в Telegram-канале зоопарка, набрало десятки тысяч просмотров.
Алиса живет в Московском зоопарке четвертый год вместе с мамой Чави. Специалисты наблюдают за жизнью обезьяны с рождения и снимают ролики с ее участием.
Реклама
Алиса никогда не скучает и часто развлекает себя сама.
Ее милая непосредственность полюбилась не только гостям зоопарка, но и пользователям соцсетей. Видео о развлечениях Алисы собирает тысячи лайков.
Ранее стало известно, что люди могут распознавать жесты человекообразных обезьян.
Животные
Зоопарки
Москва 2023
Реклама
Реклама