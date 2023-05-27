Интересное 27 мая 2023, 19:08 Орангутанг Алиса стала звездой столичного зоопарка Московский зоопарк показал, как развлекается орангутанг Алиса

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Сотрудники Московского зоопарка показали быт суматранского орангутанга по кличке Алиса. Короткое видео о жизни животного, опубликованное в Telegram-канале зоопарка, набрало десятки тысяч просмотров.

Алиса живет в Московском зоопарке четвертый год вместе с мамой Чави. Специалисты наблюдают за жизнью обезьяны с рождения и снимают ролики с ее участием.

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Алиса никогда не скучает и часто развлекает себя сама.

Ее милая непосредственность полюбилась не только гостям зоопарка, но и пользователям соцсетей. Видео о развлечениях Алисы собирает тысячи лайков.

Ранее стало известно, что люди могут распознавать жесты человекообразных обезьян.