Интересное 25 апреля 2023, 16:52 Опрос сервиса «Зарплата.ру» показал, что дорогая одежда повышает авторитетность россиян в глазах коллег

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Более 70% россиян обращают внимание на то, как одеваются их коллеги. Об этом сообщила радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

Большинство соотечественников считают, что правильно подобранная и дорогая одежда оказывает положительное влияние на рабочий процесс и повышает авторитетность в глазах коллег. Около 51% опрошенных сказали, что стараются одеваться на работу разнообразно.

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Отмечается, что подавляющая часть россиян тратят не более 15% своего бюджета для обновления рабочего гардероба.