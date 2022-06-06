Опрос показал, что 35% россиян тратят на семью от 26 до 45 тыс руб ежемесячно

Примерно 35% российских граждан тратят на семью в месяц от 26 до 45 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса, который опубликовало РИА «Новости».

«На первом месте вариант от 26 до 45 тысяч — 35% голосов. Варианты от 11 до 25 тысяч и 46 тысяч и больше собрали 27% голосов», — говорится в исследовании.

Примерно 11% опрошенных рассказали, что тратят на семейные дела от пяти до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Санкт-Петербург. В конце списка оказались Кабардино-Балкария и Чечня, сообщил «ФедералПресс».