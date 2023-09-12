Интересное 12 сентября 2023, 12:41 Опрос «Лапки»: 55% россиян держат дома беспородных кошек

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У большинства россиян дома живут беспородные кошки. Породистых питомцев воспитывают 45% владельцев животных, сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Лапка».

Первое место в рейтинге самых популярных пород кошек у соотечественников занимает шотландская вислоухая, на втором расположилась британская короткошерстная, на третьем — мейн-кун.

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Среди собачников 73% опрошенных отдают предпочтение породистым животным. Больше всего россияне любят корги и чихуа-хуа.