12 сентября 2023, 12:41
Опрос «Лапки»: 55% россиян держат дома беспородных кошек
У большинства россиян дома живут беспородные кошки. Породистых питомцев воспитывают 45% владельцев животных, сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Лапка».
Первое место в рейтинге самых популярных пород кошек у соотечественников занимает шотландская вислоухая, на втором расположилась британская короткошерстная, на третьем — мейн-кун.
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Среди собачников 73% опрошенных отдают предпочтение породистым животным. Больше всего россияне любят корги и чихуа-хуа.
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