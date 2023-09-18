Интересное 18 сентября 2023, 14:49 Опрос компании Х5: 62% россиян пользуются самодельными уходовыми средствами

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Более 60% россиян признались, что прибегают к народным средствам в домашнем уходе. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Пакет» от компании Х5.

Чаще всего в качестве ингредиентов для уходовых средств соотечественники используют огурцы, мед и различные отвары. Для 84% опрошенных важна натуральность компонентов, для 52% — доступность.

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Большинство россиян узнают рецепты самодельных уходовых средств от блогеров. Среди популярных ежедневных процедур — различные маски для лица, тела и волос.