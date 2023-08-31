Интересное 31 августа 2023, 19:06 Оператор «Битлджуса 2» Замбарлукос рассказал, что в фильме покажут новых членов семьи

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Во второй части американского фэнтезийного фильма режиссера Тима Бертона «Битлджус» покажут новых персонажей и членов семьи. Об этом рассказал оператор кинокартины Харис Замбарлукос, сообщил «Ридус».

История продолжит повествование личных историй Дитцов, в новой части появится похоронная сцена с участием всех ключевых героев. Действия фильма снова будут происходить в городке Уинтер-Ривер.

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Отмечается, что главные роли в «Битлджус 2» сыграют Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дженна Ортега и Моника Белуччи.