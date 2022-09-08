Онлайн-викторина стартовала под руководством полиции московского метро | 360°

Интересное 08 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Онлайн-викторина стартовала под руководством полиции московского метро

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Управление внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, Общественный совет при УВД и сетевое издание «Вечерняя Москва» создали онлайн-викторину. Она получила название «Безопасность на метрополитене», передала «Вечерняя Москва».

Викторина включает в себя 15 вопросов, связанных с темой безопасности в метро. Те, кто успешно справятся с заданиями, смогут получить ценные награды, а также отправиться на экскурсию в кинологический центр в Москве.

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Принять участие в мероприятии можно будет с период с 8 по 19 сентября 2022 года. А награждение проведут с 26 по 30 сентября 2022 года

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