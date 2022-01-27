Онлайн-платформа «Арктическая библиотека» начала свою работу

Онлайн-платформа «Арктическая библиотека», которая содержит в себе данные по благоустройству Арктики, начала свою работу. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, на портале содержатся данные о готовых архитектурных проектах и участниках рынка. Там находятся основные документы, информирующие о развитии Арктики, монографии и статьи о развитии городов севера, передал «Ямал-Медиа».

«Это онлайн-платформа, которая собирает в единую базу знаний российские и международные подходы, опыт работы с городской и поселенческой средой арктических и северных территорий, а также новые технологические решения, разработанные для Севера», — рассказал заместитель директора информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.