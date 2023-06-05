Интересное 05 июня 2023, 13:47 Онлайн-голосование за лучший туристический маршрут стартовало в Москве Мэр Москвы Собянин сообщил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале «Активный гражданин» началось голосование за лучшие туристические маршруты в рамках конкурса «Покажи Москву!». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В финал конкурса, который проходит в столице в четвертый раз, вышло 12 маршрутов по девяти округам от любителей и профессионалов.

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«В этом году они составляли маршруты по пяти темам — истории, науке, спорту, экологии и речным прогулкам», — рассказал Собянин.

Голосование на сайте продлится с 5 по 30 июня.

В итоге конкурса «Покажи Москву!» определят 17 победителей. Жюри выберут 10 из них, еще семь определят народным голосованием. Итоги подведут в июле на официальном сайте конкурса, а лучшие маршруты опубликуют в журнале Russpass Mag.

Ранее стало известно, что в Москве стартовал летний сезон бесплатных тренировок «Мой спортивный район».