Онищенко: физическая форма Путина сегодня даже лучше, чем в предыдущие годы

Онищенко указал, что дню рождения Владимира Владимировича предшествовала очень насыщенная событиями и непростая неделя, а также перелет с резкой сменой часовых поясов.

Однако, по словам парламентария, Путин был как всегда полон сил и бодр.

«Его биоритмы оказались полностью готовы к перенастройке для прогулки по высокогорным районам, — отметил Онищенко. — Если сравнивать с прошлыми горными прогулками президента, отмечу: на этот раз горы были выше — почти две тысячи метров, это было видно по облакам, и гораздо круче. <…> Все это говорит о хорошей физической форме президента, которая, на мой взгляд, сегодня у него лучше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, на мой взгляд, у него немного снизился вес, что также говорит о хороших показателях здоровья. Все это достигается правильным питанием и сбалансированными физическими нагрузками».

Также Геннадий Онищенко обратил внимание, что для длительных горных прогулок требуется хорошее состояние сосудов головного мозга и вестибулярного аппарата. А значит, с этим у президента тоже все в порядке.