Интересное 25 апреля 2023, 10:58 «Они обнимали нас, целовали»: ветеран США Френк Кон — о легендарной встрече с русскими на Эльбе в 1945-м

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Американцы с опасением ступили на берег Эльбы и были поражены, с какой теплотой их приняли русские. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ветеран США Френк Кон, который был участником легендарной встречи советских войск с войсками американских союзников в 1945 году.

Кон вспомнил, как при встрече русские начали обнимать и целовать американцев, другие предложили выпить водки.

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«Когда мы оказались на другом берегу Эльбы, я и представить не мог как на встретят. Они обнимали нас, целовали, они окружили нас, мне предложили выпить водку. Мне было 19 лет», — добавил он.

Встреча советских войск с американскими союзниками произошла 25 апреля 1945 года. Френку Кону был отдан приказ пересечь Эльбу с секретным поручением для советского командования.