Оливер Три записал совместный альбом с Little Big и Томми Кэшем

Лейбл Atlantic Records выпустил совместный мини-альбом Welcome To The Internet российской группы Little Big и американского исполнителя Оливера Три. По словам Ильи Прусикина, фронтмена Little Big, работа получилась достаточно продуктивной. Об этом написало издание «РБК Стиль».

Три песни были были записаны в Лос-Анджелесе, остальные — на студии в России. Пластинка появилась на стриминговых площадках с 30 сентября, написало РИА ФАН. По словам Прусикина, Оливеру Три больше всего понравилась в России еда и баня. Он остался в диком восторге от пельменей. Помимо записи альбома, музыканту удалось снять документальный фильм во время поездки по России. «Я переехал в Россию четыре месяца назад, чтобы поработать с моей любимой группой Little Big. Мы уже сняли два совместных клипа, а также документальный фильм о творческом процессе и о том, как я, иностранец, интегрировался в российскую жизнь», — сообщил музыкант. К созданию альбома Welcome To The Internet также присоединился эстонский рэпер Томми Кэш. Премьера клипа Turn It Up с участием Томми Кэша и Оливера Три уже состоялась на площадке YouTube.