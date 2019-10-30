Оливер Стоун рассказал о своих впечатлениях от общения с Путиным

На форуме Future Investment Initiative, который прошел в Саудовской Аравии, режиссер назвал российского президента «застенчивым и скромным» человеком. «Мы беседовали в течение двух лет, проводили интервью в четыре этапа, провели 20-30 часов вместе», — сказал Стоун.

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«Рассудительный, думает о том, что он говорит, играет в шахматы… балансирует каждый аргумент, видит хорошие и плохие стороны», — добавил американский режиссер.

Он также отметил качество российского президента адаптироваться к различным ситуациям и находить из них выход и его дипломатичное поведение. Стоун сказал, что Путин не занимает жесткую позицию, так как способен учитывать чужие интересы.

Ранее в СМИ сообщалось, что Оливер Стоун подвергался нападкам из-за своего интервью с Владимиром Путиным.