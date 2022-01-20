«Олимпийская сборная вернулась домой»: группа котов развеселила пользователей Сети

В интернете появился ролик с группой котов, которые как можно скорее хотели попасть в тепло и мгновенно заскочили в открытое хозяином окно. Видео разместил пользователь TikTok, написал «Ридус».

Пользователи Сети сравнили пушистых питомцев со стаей голодных и замерзших воробушков. Они отметили важность того, что у животных есть возможность вернуться в собственный уютный дом в любое время.

«Хах, жрачи прилетели», «Котобушки», «Ахах, кажется, весна на подходе: стая котов прилетела», «Олимпийская сборная вернулась домой», «Ой, как много котиков посыпалось», — написали комментаторы.