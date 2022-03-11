Олимпиада по оказанию первой медпомощи состоится в Петербурге

Олимпиаду по оказанию первой медпомощи проведут в Санкт-Петербурге. Она состоится 7 и 8 июня. Такой информацией поделился вице-губернатор Олег Эргашев. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на социальные сети политика.

«Профессионально такими навыками владеют медики, сотрудники полиции и спасатели, однако до прибытия служб жизнь пострадавшего очень часто находится в руках тех, кто оказался рядом. И тут ключевую роль играет умение правильно и своевременно оказать первую помощь», — рассказал вице-губернатор.

Принять участие в соревнованиях могут медики, люди, которые обучены оказанию первой помощи в чрезвычайных обстоятельствах и при проведении аварийно-спасательных работ. Также к участию допускают и команды из организаций по образованию и общественных движений.

Отборочный этап должен пройти в период с 10 по 30 мая. Конкурс пройдет в заочном формате.