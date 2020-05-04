Олени заполонили улицы американского города. Видео

Пока люди сидят по домам на самоизоляции из-за пандемии коронавируса нового типа, бушующей во всем мире, животные выбираются на улицы опустевших городов. Так в США олени стали хозяевами на пустых улицах Миллвейля, штат Пенсильвания.

Горожанин снял на видео стадо оленей примерно из десяти особей, которые неспешно шли по проезжей части на пустых улицах города, пишет UPI.

Жители Миллвейля сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса и почти не выходят из дома. По словам автора ролика, на главных улицах — Северной и Грант-авеню — всегда было много людей и оживленное движение транспорта.

Дикие животные все чаще и чаще стали появляться в опустевших из-за коронавируса городах. Кабаны, козы и даже кенгуру заполонили главные дороги и маленькие переулки. «360» выяснил, кто почувствовал себя хозяином положения в каменных джунглях, а кто решил позволить себе чуть больше, будучи все еще на природе.