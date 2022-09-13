Окружной слет юных спасателей состоялся в Салехарде | 360°

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Окружной слет юных спасателей состоялся в Салехарде

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Окружной слет школьников Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Приуральского, Шурышкарского и Надымского районов начался в Салехарде. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Мероприятие пройдет на территории лыжной базы. Слет организовали окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, Главное управление МЧС России по ЯНАО и региональная федерация спортивного туризма.

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Школьникам предстоит принять участие в пожарной эстафете. Они смогут проверить свои силы во время сплава по реке, а также в ходе операции по спасению человека.

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«Одна из основных целей проведения подобного мероприятия — научить школьников, как вести себя в экстремальных ситуациях, уметь выбрать правильную с точки зрения безопасности модель поведения», — рассказали организаторы соревнований.

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