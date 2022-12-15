Интересное 15 декабря 2022, 03:39 Около станции МЦК Новохохловская появилось три жилых корпуса

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Три жилых корпуса построили в московском районе Нижегородский. Их уже ввели в эксплуатацию. Такой информацией поделился глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Здания расположились на улице Новохохловской, з/у 1. В дома переселят жителей по программе реновации. Чиновник подчеркнул, что жилой комплекс обладает хорошей транспортной доступностью.

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«В последние годы на территории района было открыто несколько новых станций. Так, станция метро „Нижегородская“ и одноименная станция МЦК расположена в 700 метрах от дома», — рассказал он.

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